В Грузии начали реставрацию древнего колхидского города-святилища

В Грузии начали полномасштабную реставрацию древнего Ванского городища в регионе Имеретия, сообщает сайт "Новости Грузии".

Сегодня здесь функционирует Ванский археологический музей-заповедник.

Программа восстановления памятника осуществляется в рамках проекта «Античное городище Вани – вчера, сегодня, завтра». В нем представлен план развития объекта и создания туристической инфраструктуры.

Ванский музей планируют переоборудовать согласно международным стандартам и превратить его в один из самых значимых музеев в регионе. На данный момент, по информации правительства, завершены работы по реставрации части здания музея, в другой же части ведутся строительные работы.

«В пяти областях археологического памятника были установлены защитные перекрытия. Завершена реконструкция связывающего музей и археологический памятник моста. И завершается работа над оборудованием памятника туристической инфраструктурой», — говорится в сообщении.

Согласно плану комплексных работ, специальным инвентарем будет оборудован как сам археологический музей и территория городища, так и дорога, ведущую к музею.

Стоимость проекта составляет 14,5 миллионов лари (около 6 миллионов долларов). Программа финансируется Всемирным Банком и правительством Грузии.

***Ванский археологический музей был основан в 1985 году академиком и руководителем археологической экспедицией в Вани Отаром Лорткипанидзе. Именно он обнаружил и раскопал на этом месте древний колхидский город.

Вани – был центром Древней Колхиды, городом-святилищем в VIII-I до нашей эры, а в наши дни стал одним из самых значительных археологических памятников.

Благодаря сделанным здесь открытиям, Вани постоянно оказывался в центре пристального внимания международного научного сообщества с 60-х годов прошлого столетия.

В разные годы там находили уникальные золотые изделия, предметы религиозного культа и домашней утвари. Среди самых известных находок — небольшая бронзовая фигурка. Статуэтка, изображающая сидящего человека с рогом в руке, была обнаружена в слоях VII в. до н.э. Изначально, ученые не придали находке особого значения, но спустя годы фигурка обрела новую жизнь и стала настоящим брендом. Сегодня в Грузии ее называют «памятником тамаде».

За более чем 30 лет существования археологического музея, здесь никогда не проводились реставрационные работы.