В Сирии у христиан наступил "горький Великий пост"

Христиане в Сирии готовятся прожить "горький Великий пост": большое количество духовенства не выдержало тягот гражданской войны и бежало из страны, лишив верующих пастырской поддержки, говорится в послании маронитского архиепископа Самира Нассара, сообщает РИА Новости, со ссылкой на агентство Fides.

"Количество прихожан уменьшается, и значительно сократилась пастырская деятельность. В Дамаске мы столкнулись с тем, что уехала уже треть духовенства. Это тяжелый удар, который ослабляет значение христианского меньшинства, и без того находящегося в упадке", — сообщает иерарх.

Тем не менее, по словам архиепископа, оставшиеся священнослужители продолжают трудиться в своих приходах "без всяких заверений и переговоров о вылете" и надеются на помощь международных организаций.

Глава Дамасской епархии Маронитской церкви призвал даже в оставленности и нищете, в которых верующие в этом году вступили в Великий пост, найти хорошую возможность еще раз убедиться в своей преданности Церкви и "проложить дорогу к воскресшему Христу".

История маронитов восходит к концу IV века, когда вокруг святого Марона собралась группа учеников. Позднее они построили на полпути из Алеппо в Антиохию монастырь. Маронитская церковь сейчас практически является одной из католических общин Ближнего Востока — сохранив основы восточного обряда и формальное патриаршее управление, она находится в юрисдикции Римо-католической церкви, входит в семью восточно-католических церквей и полностью разделяет католическое вероучение.

Ранее патриарх Мелькитской католической церкви Сирии Григорий III Лахам на встрече с российскими парламентариями заявил, что на данный момент около 450 тысяч христиан покинули Сирию, спасаясь от террористов.