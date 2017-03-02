Реставрацию Гроба Господня успеют завершить к Пасхе

Реставрация Кувуклии, часовни над Гробом Господнем, завершится к Пасхе и не нарушит вековых традиций празднования. Иерусалимский греко-православный патриархат называет датой завершения реставрационных работ 22 марта, сообщает РИА Новости.

"Все мероприятия, связанные со схождением Благодатного огня и празднованием Пасхи всеми конфессиями, должны состояться вовремя и по факту завершения работ", — сказал начальник Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов).

В своем нынешнем виде Кувуклия была возведена в 1810 году внутри Храма Гроба Господня над пещерой, которая почитается верующими как место погребения и воскресения Иисуса Христа. Святыня находится под опекой Греко-православной, Армянской и Римско-католической церквей, которые дали добро на первую в истории ее реставрацию. Работы ведутся силами специалистов из Национального технического университета в Афинах.

Самым резонансным этапом реставрации стало временное снятие мраморных плит, которые закрывают древнее погребальное ложе, высеченное в скальной породе и, как выяснилось, дошедшее до наших дней в неповрежденном состоянии. Эта операция была проделана под присмотром ученых впервые за 500 лет.

"Работы эти были вызваны к жизни объективными обстоятельствами, поскольку опасность разрушения, гибели даже людей, которые присутствуют там, была реальной. Подвижные слои, на которых стоит Кувуклия, в любой момент могли вызвать ее разрушения. Поэтому, конечно же, этот процесс, совершенно естественный, нужно было предвосхитить, конструкцию нужно было укрепить, сделать так, чтобы она могла еще долгие годы служить людям", — сказал собеседник агентства.

В предпасахльную субботу в Кувуклии происходит схождение Благодатного огня, на которое в Иерусалим съезжаются десятки тысяч православных паломников.

Пасха в этом году будет отмечаться 16 апреля, схождение Благодатного огня в Иерусалиме должно состояться на день раньше – 15 апреля.