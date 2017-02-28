Больше 100 семей египетских христиан вынужденно покинули Северный Синай

Свыше 100 семей египетских христиан к понедельнику покинули свои дома в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, спасаясь от нападений экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова протоиерея архиепископства коптской православной церкви в провинции Исмаилия Кириллус Ибрахим.

"Около 100 семей сейчас покинули Эль-Ариш. Они уехали до тех пор, пока условия там не нормализуются. Затем они вернутся домой", — сказал священник.

Ранее сообщалось, что несколько десятков христианских семей покинули свои дома на севере Синая после участившихся угроз и нападений экстремистов в этом регионе и отправились в соседнюю провинцию Исмаилия.

Семьи расселили при участии церкви, а также местных властей. Вынужденные переселенцы получают помощь от государства, также открыт счет для пожертвований. Учащихся определят в школы и вузы Исмаилии.

На минувшей неделе египетские СМИ сообщали сразу о нескольких убийствах и угрозах в адрес христиан на севере Синая со стороны террористов из местной ячейки террористической группировки "Исламское государство".

Египет уже порядка трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих, а также местных жителей.