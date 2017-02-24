В Греции обострился конфликт церкви и властей относительно религиоведения

Вопреки достигнутым ранее договоренностям, греческое правительство в одностороннем порядке приняло решение о замене учебных пособий по религиоведению новыми педагогическими материалами с сентября 2017 года, сообщает Православие.ru.

Подобное решение, идущее вразрез с данными премьер-министром Алексисом Ципрасом гарантиями, согласно которым новые учебники по религиоведению будут разрабатываться с учетом мнения Православной Церкви, способно серьезно обострить отношения государства и Церкви.

Несмотря на замену министра по делам образования и религий Никоса Филиса на Костаса Гавроглу, позиция правительства по реформе преподавания религиоведения в греческих школах остается неизменной.

Как сообщает Romfer.gr, превращение религиоведения из ориентированного в первую очередь на изучение православной традиции предмета в синкретическую религиоведческую дисциплину – принципиальная позиция греческого правительства.

Радикальные реформы в преподавании целого ряда школьных предметов анонсировал президент института образовательной политики Герасимос Кузелис.

По словам чиновника, все старые учебные пособия по религиоведению будут изъяты из греческих школ. Отвечая на вопрос, каким станет новый предмет, г-н Кузелис сказал: «Например, из-за ситуации с наплывом беженцев школьников будут учить, что существуют и другие виды молитвы помимо их собственной».

Одной из заявленных задач нового предмета будет «критическое осмысление» мировых религий, изучение «как ценностей, так и свойственных им отрицательных и опасных проявлений». Все это будет происходить с «уважением к религиозной свободе каждого человека искать собственную религиозную ориентацию».