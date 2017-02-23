Двух египетских христиан-коптов казнили террористы на севере Синая

Тела двух христиан-коптов, похищенных несколько дней назад в административной столице провинции Северный Синай городе Эль-Ариш, были обнаружены в среду утром на территории этого же населенного пункта. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на "Masrawy".

Похищенными были отец и сын, проживавшие в Эль-Арише. По данным СМИ, ссылающегося на свидетелей, обнаруживших тела, старший из родственников был убит выстрелом в голову, тогда как его сын был сожжен заживо.

По предварительным данным, убийство совершили террористы из местной ячейки террористической группировки ИГ.

Это уже не первое нападение радикалов на христиан-коптов на севере Синая за последние несколько месяцев.

В Египте уже более двух лет продолжается антитеррористическая операция на севере Синайского полуострова, где обосновались экстремистские группировки.

Несмотря на то, что интенсивность действий боевиков за последние месяцы снизилась, периодически из этого региона поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.