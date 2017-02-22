Древнее изображение Конфуция нашли в Китае

Ученые Китая во время археологических раскопок нашли древнее изображение знаменитого философа Конфуция, который жил 2,5 тысяч лет назад, сообщает Sundaynews.info.

Китайские археологи нашли необычное изображение мыслителя Конфуция, которое выполнено на трельяже. Находку учёные обнаружили во время раскопок на территории провинции Цзянси в гробнице «несостоявшегося императора» Лю Хэ. По словам экспертов, древняя находка датируется первым веком, до нашей эры.

На трельяже также начертаны надписи, которые рассказывают современникам об истории жизни Конфуция и его крылатые изречения. Всего специалистам удалось обнаружить около двух тысяч иероглифов. Что конкретно написано на артефакте специалисты пока не разглашают.

По мнению одного из археологов, данные изречения философа помогали правителю Китая сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Это дает основания полагать, что, возможно, на изображении Конфуция были написаны древние мантры.

По словам историков, у правителя Лю Хэ были сложные ситуации и спустя 27 дней на императорском троне, его свергнули. Всего за месяц правления горе-императору был предъявлен большой список обвинений из 1127 пунктов, среди которых значилось «разбазаривание казны» и «необузданный кутеж». Последние годы жизни бывший правитель Лю Хэ провел в неофициальной ссылке, управляя одним из мелких княжеств.