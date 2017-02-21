В Германии повысят меры безопасности в знаменитом Кельнском соборе
18:13, 21 февраля 2017Мир
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Фото: Holidaygid.ru
Власти Германии усилят меры безопасности в одном из самых знаменитых готических храмов мира – Кёльнском соборе, об этом сообщает Благовест ИНФО.
Как заявили в полиции города на Рейне, это будет сделано для того, чтобы «люди не испытывали тревоги, заходя в собор».
Меры, которые будут введены с 1 марта, включают в себя запрет на вход в храм с большими сумками и рюкзаками. Охрана получит право проводить выборочный досмотр сумок.
Также собор заключит договор с частным охранным предприятием.
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