В Пакистане смертник взорвал себя в храме: погибло 50 человек

В Пакистане 16 февраля произошел взрыв в одном из суфийских храмов на юге страны, погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Эспресо со ссылкой на Al Jazeera.

Взрыв произошел в суфийской святыне Лал Шахбаз Каландар в городе Сехван в провинции Синд во время массового исполнения суфийского ритуала .

"Огромная толпа собралась в храме, и там произошел очень большой взрыв", - сообщил Сикандар Мандро, министр здравоохранения Синда.

Он добавил, что медицинские учреждения в Сехвани не оборудованы для приема большого количества пострадавших, поэтому первый приоритет власти сейчас - оказать помощь раненым.

Согласно уточненным данным местной полиции, жертвами теракта стали по меньшей мере 50 пакистанцев, ранены 200 человек.

Правоохранители также сообщили, что взрыв прогремел внутри комплекса возле ворот. Предположительно, взрыв осуществил смертник - он бросил гранату, которая не сработала, и затем привел в действие пояс шахида.