400-летний храм появился из-под воды в Мексике

Древний затопленный храм появился из-под воды в мексиканском штате Оахака, сообщает Gazeta.ua с ссылкой на Daily Mail.

Храм построили в XVII веке доминиканские монахи. Они приехали в Мексику, чтобы распространять христианство.

Культовое сооружение 1962 года вместе с прилегающими территориями затопили при строительстве плотины имени Бенито Хуареса. Тогдашняя власть стремилась увеличить сельскохозяйственный потенциал региона. Водохранилище, которое образовалось после возведения плотины, должно было обеспечивать водой для полива полей.

В последнее время уровень искусственного озера начал уменьшаться. В сухой сезон храм частично выходит на поверхность. Нынешняя засуха стала рекордной. Водохранилище заполнено только на 16%, отметили в Национальной комиссии по водным ресурсам.

Через низкий уровень воды храм появился на поверхности полностью и значительно раньше, чем обычно. Сооружение практически невредимо, хотя десятилетиями было под водой.