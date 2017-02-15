Социологические данные: большинство церквей США поддерживают однополые браки

По данным нового социологического исследования, большинство прихожан крупных церквей США поддерживают однополые браки, а противятся им в первую очередь евангелисты и мормоны, сообщает Седмица с ссылкой на Christiantoday.

Право на бракосочетания нетрадиционных пар, принадлежащих к ЛГБТ сообществу, ныне признается большинством жителей США в целом и членами многих крупных религиозных объединений в этой стране в частности. Об этом говорят статистические данные, на днях обнародованные в отчете организации Public Religion Research Institute. Они свидетельствуют, что однополые браки «поддерживаются традиционными белыми протестантами (большинством в 63%), белыми католиками (63%), испанскими католиками (62%) и американскими православными христианами (59%)», говорится в отчете. Таким образом, православный и католический сегмент населения США занял достаточно либеральные позиции в данном вопросе.

Вместе с тем, имеются и три крупных религиозных группы, которые все еще в большинстве своем выступают против однополых браков, а именно «мормоны (37% за и 55% против), белые протестанты-евангелисты (31% за и 61% против), а также Свидетели Иеговы (25% за и 53% против).

Кроме того, широкомасштабный опрос, в котором приняло участие более 40 тысяч американцев и данные которого уже вошли в так называемый «Атлас американских ценностей», показал, что 58% жителей США на сегодня привыкли полагать, что в однополых браках нет ничего незаконного или богопротивного.

Составителей анкеты для опроса также интересовал вопрос о том, могут ли служащие и владельцы различных заведений отказывать в обслуживании геям или лесбиянкам на том основании, что однополые отношения богопротивны с точки зрения религиозных канонов, исповедуемых таковыми служащими или владельцами заведений. В ответе на этот вопрос, 61% респондентов из числа жителей США сказали, что владельцы заведений или служащие не могут отказывать в обслуживании геям и лесбиянкам на таком основании.

И лишь одна группа верующих пошла против течения в этом вопросе. В отчете говорится, что «белые протестанты-евангелисты оказались единственной религиозной группой, которая незначительным большинством поддержала владельцев и служащих предприятий малого бизнеса, отказывающим клиентам в обслуживании на основании своих религиозных убеждений (50% поддержали, 42% не поддержали)».