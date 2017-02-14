Христиане-беженцы начали возвращаться в Мосул

Первые христианские семьи начали возвращаться в восточные кварталы Мосула, освобожденные от джихадистов. сообщает Благовест-ИНФО, с ссылкой на ankawa.com.

По меньшей мере, три армянские семьи уже вернулись в свои дома, хотя жизнь в северной столице Ирака остается небезопасной. Только в последние дни террористы-смертники совершили в городе несколько терактов, жертвам которых стали не менее 9 мирных жителей.

Боевики ИГИЛ захватили Мосул 9 июня 2014 года. В течение последующих недель все христиане были вынужден покинуть город. Большая часть беженцев поселилась в Иракском Курдистане.

Последние 10 престарелых христиан были изгнаны из Мосула 7 января 2015 года после того, как они отказались отрекаться от своей веры.