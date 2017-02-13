В Молдове произошел скандал из-за отсутствия креста на флаге

На флаге Республики Молдова, вывешенном на церемонии открытия Чемпионата Мира по шахматам среди женщин, в которой принимал участие Президент РМ Игорь Додон, отсутствовали некоторые элементы герба, а именно - крест и скипетр. Об этом сообщает Блокнот Молдова.

Увидев это, ярые противники президента обвинили его в профанации официальных символов. Примечательно, что аналогичную картину можно было наблюдать и на церемонии открытия официального консульства Республики Молдова в Анталии.

На фотографии, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел Молдовы и европейской интеграции, видно, что креста в клюве орла также нет.

Все дело в том, что из соображений политкорректности руководство мусульманских стран убирает с флагов других государств кресты и другие христианские символы. Эта практикуется во многих государствах, исповедующих ислам.

"За флаг во время визита отвечает не президент, а принимающая страна. Как правило, этим вопросом занимается посольство, которое отсутствует в столице Ирана, Тегеране. Разберемся" - выступил на своей странице в социальной сети Президент Республики Молдова Игорь Додон.