Более 60 христианских церквей уничтожено в Мьянме, начиная с 2011 года
15:21, 10 февраля 2017Мир
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Фото: pravlife.org
Более 60 христианских церквей были уничтожены правительственными войсками и другими силовыми структурами в штате Качин в Мьянме (Бирме) за период с 2011 года, сообщает Седмица, с ссылкой на издание Crux.
Тысячи гражданских лиц, многие из которых — христиане, бежали в Китай, побудив однажды китайские власти развернуть свои вооруженные силы вдоль границы. Около 10000 человек тогда нашли убежище в пограничном городе Манхаи.
Мьянма — государство с населением 56.9 млн. человек, из которых 88% являются буддистами, 6% — христианами и 4% — мусульманами.
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