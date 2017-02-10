Более 60 христианских церквей уничтожено в Мьянме, начиная с 2011 года

Более 60 христианских церквей были уничтожены правительственными войсками и другими силовыми структурами в штате Качин в Мьянме (Бирме) за период с 2011 года, сообщает Седмица, с ссылкой на издание Crux.

Тысячи гражданских лиц, многие из которых — христиане, бежали в Китай, побудив однажды китайские власти развернуть свои вооруженные силы вдоль границы. Около 10000 человек тогда нашли убежище в пограничном городе Манхаи.

Мьянма — государство с населением 56.9 млн. человек, из которых 88% являются буддистами, 6% — христианами и 4% — мусульманами.