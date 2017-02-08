Около 450 тысяч христиан бежали из Сирии от террористов

Около 450 тысяч христиан покинули Сирию, убегая от террористов, сообщает РИА-Новости, с ссылкой на слова патриарха Мелькитской католической цервки Сирии Григория III Лахама.

"Я бы дал 450 тысяч — это и православные, и католики, и униаты — здесь до 18 конфессий. Это, включая тех, которые в Ливан перебрались, некоторые — в Германию, в Канаду", — сказал он на встрече с российскими парламентариями.