Химик доказал существование Бога

Профессор Башкирского университета Нажип Валитов – химик с мировым именем. Прежде ученый был весьма далек от богословия и занимался исключительно вопросами науки, сообщает Islam-today.

Все изменилось после того, как вышла в свет его монография «Вакуумные колебания при химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых линий электромагнитного и гравитационного поля», пишет ресурс econet.ru.

Научная работа буквально произвела фурор. Причем не только в научной среде, но и среди духовных лидеров по всему миру. Сейчас эта работа находится в 45 научных библиотеках 12 стран мира, в том числе в США, Великобритании, Франции, Японии и др.

Уникальность этой монографии состоит в том, что языком строгих формул Валитов смог доказать, что все объекты во Вселенной взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния между ними. Ранее же считалось, что никакое взаимодействие не может совершаться со скоростью, превышающей скорость света.

Это, по словам самого профессора, говорит о том, что во Вселенной существует некая единая высшая сила. Примечательно, что благодарность за свою работу Валитов получил из Ватикана – письмо ему написал сам Папа Римский. После этого профессор перечитал Коран, Библию и Тору и был весьма удивлен тем, насколько они похожи. «Во всех священнописаниях говорится о том, что Всевышний – всевидящий и всеслышащий. Ученые-атеисты прежде критиковали именно этот момент.

А ссылались они на то, что скорость света, с которой взаимодействуют частицы Вселенной, имеет предел. Это, по их логике, говорило о том, что Всевышний не может мгновенно услышать и увидеть все содеянное человеком.

Теперь же, когда доказано, что взаимодействие частиц во Вселенной происходит мгновенно, вне зависимости от расстояния, на котором друг от друга расположены эти частицы, можно говорить о том, что есть некая сила, которой все подчинено. Называть ее можно как угодно: Бог, Мировой разум, Всевышний. Суть от этого не меняется», - говорит сам профессор Валитов.