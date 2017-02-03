Власти Египта легализируют христианские церкви-самострои

Премьер-министр Египта Шериф Исмаил заявил о принятом правительством решении легализовать статус христианских церквей, построенных без согласования с властями.

В первую очередь Каир создаст специальный комитет, в который войдут представители министерств строительства, городского планирования, древностей, юстиции, обороны. Об этом сообщает blagovest-info.ru, ссылаясь на египетскую газету Al-Ahram.

Также в комиссии будут заседать спецслужбы, парламентарии и представители церквей. В задачи комиссии войдет изучение и легализация заявлений христианских общин Египта на признание сооружений культовыми.

Инициатива правительства реализуется в рамках закона о регулировании строительства и реставрации церквей, одобренного президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси в сентябре 2016 года.

Появление специального закона и создание комитета свидетельствует о глубине проблемы.

Сегодня порядка 10-15 % из 90-миллионного населения Египта составляют христиане-копты - представители одной из самых древних ветвей христианства, относящиеся к нехалкидонским церквям.

В 1934 году МВД страны добавило к действовавшему тогда османскому законодательству так называемые "10 правил", которые запрещали возведение христианских храмов около каналов, школ, правительственных учреждений, жилых кварталов. Такие запреты де-факто лишили христиан возможности возводить церкви где-либо, кроме пустыни. Каждое согласование строительства затягивалось на несколько лет, причем с непредсказуемым результатом. Поэтому христианские общины зачастую начинали возводить храмы без разрешения или использовали для молитвенных собраний не предназначенные для этого помещения.

Кроме того, существует проблема восстановления церквей, разрушенных в результате антихристианских погромов во время "арабской весны".

По статистике 2011 года, в Египте было 108 тысяч мечетей и 2 869 церквей. Политика властей Египта после прихода к власти аль-Сиси в 2014 году направлена на межконфессиональное примирение.

7 января 2017 года президент аль-Сиси посетил Рождественскую литургию в коптском кафедральном соборе в Каире. Во время выступления после службы он пообещал построить "самый большой в Египте коптский храм", причем заявил, что он лично выделит на строительство более 5 тысяч долларов.

Речь идет о создании новой столицы Египта, которая сейчас строится неподалеку от Каира, ее инаугурация намечена на 2018 год. В новом городе, по словам президента, также возведут самую большую в Египте мечеть.

Впрочем, несмотря на инициативы властей, привыкшие за столетия к ущемлению своих прав копты пока что находятся в ожидании. По их мнению, есть слишком много технических деталей, позволяющих придумывать предлоги, чтобы отказать в разрешении на строительство церквей.