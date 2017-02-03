ООН объявила о Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений

С 1 по 7 февраля, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН проводится Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.

20 октября 2010 года, на своем 34-м пленарном заседании, Генеральная Ассамблея ООН признала настоятельную необходимость диалога между разными конфессиями и религиями с целью налаживания взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми. В подтверждение этого была издана резолюция, которая провозгласила первую неделю февраля Всемирной неделей гармоничных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями, сообщает Ukrinform.ua.

Было также отмечено, что моральным долгом всех религиях и вероисповеданиях является стремление к миру, терпимости и взаимоуважения.

"Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений дает возможность привлечь внимание всего мира к усилиям, которые предпринимают религиозные лидеры, межконфессиональные движения и отдельные люди во всем мире с целью содействовать взаимоуважению и взаимопониманию между последователями различных вероисповеданий и конфессий ", - отметил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

ООН призвала все государства мира на добровольной основе поддерживать в течение недели распространение идей межконфессиональной гармонии и доброй воли в церквях, мечетях, синагогах, храмах и других молитвенных домах во всем мире на основе любви к Всевышнему и любви к ближнему.

Уважая свои традиции, стоит с уважением относиться к представителям других религиозных предпочтений. В Украине издавна рядом живут представители многих религий и конфессий: православные христиане, католики, греко-католики, мусульмане и буддисты, иудеи, протестанты, евангелисты и тому подобное.

На сегодня в Украине зарегистрировано более 30 800 организаций более 100 различных религиозных течений.