Норвежская лютеранская Церковь утвердила венчальную церемонию для однополых пар

Норвежская лютеранская евангельская церковь утвердила новый обряд, специально созданный для венчания однополых пар.

Сообщается, что уже с 1 февраля все желающие однополые пары смогут венчаться в местных церквях. У священника есть право отказаться совершать церемонию, однако в этом случае его заменит кто-то другой. Пишет Рravoslavie.ru, с ссылкой на The Local.

Епископ Осло Уле Кристиан Кварме признался, что не согласен с мнением большинства в церковном собрании. «Прошлогоднее решение (о возможности венчания однополых пар) было сложным, и решение этого года также непростое», — сказал Кварме. Он подчеркнул, что даже такое решение не сможет разделить церковь.

Еще три года назад норвежская церковь отказала однополым парам в возможности венчаться в церкви. Однако весной 2016 года 88 из 115 человек в Соборе проголосовали за то, чтобы однополые пары могли заключать церковный брак. Церкви необходимо было выработать специальную литургию, которая могла бы быть использована и для однополых пар.

За новую литургию проголосовали 83 человека, 29 были против. «Это очень радостный и исторический день для церкви», — прокомментировал решение глава епископального совета Нур-Халогаланда Кай Крог. В ходе заседания Церковного Собора многие священнослужители заявили о важности уважать тех людей, мнение которых расходится с привычным и обыденным, у меньшинств также есть права в церкви.

Как сообщает телекомпания NRK, после принятия решения у дверей Собора его участников ждали два больших торта с узором цветов радуги.

Однополые браки разрешены в Норвегии с 2009 года, регистрация партнерства для однополых пар была разрешена с 1993 года, с 2002 года они получили разрешение усыновлять детей.