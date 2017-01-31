В Болгарии нашли Евангелие XVII века

В одном из болгарских храмов нашли редкий 400-летний экземпляр Евангелия.

Книга, которую хранили в тайне на протяжении столетий, содержала записи о важнейших событиях из истории Болгарии, сообщает pravoslavie.ru со ссылкой на Nova.bg.

Книгу, напечатанную в 1644 году кириллическим шрифтом, обнаружили после смерти настоятеля храма Святого Илии Пророка в городке Войнежа. Предположительно книга передавалась от священника к священнику многие поколения.

Сейчас книга находится в Софийском национальном музее истории. По сообщению музея, книга богато украшена декоративными элементами. В свое время она активно использовалась в богослужениях, на что указывают следы от свечного воска и изношенные нижние края страниц.

На форзаце книги содержатся записи разных авторов, в которых упоминаются события из болгарской истории. В 1644 году Болгария находилась под Оттоманским игом. Среди записей есть упоминание восстания болгар против турок в 1835 году.

Кроме Евангелия был найден экземпляр книги под названием Ирмологий (сборник ирмосов – специальных песнопений, которые можно услышать во время утрени), напечатанный в Москве в 1838 году.