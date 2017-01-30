Британские ученые утверждают, что проказу в средневековой Европе распространяли паломники

Скелет был обнаружен археологами при раскопках на месте одной из старейших в Британии больниц близ города Винчестер, сообщает ВВС.

Ученые нашли свидетельства того, что останки принадлежат паломнику, который, вероятно, заразился проказой во время своих путешествий.

Ученые из Университета Винчестера полагают, что в Средние века проказа (лепра) была распространенной болезнью во всех странах Европы из-за большого количества паломников, разносивших заразу.

По словам доктора Саймона Роффи, найденный скелет проливает свет на один из возможных путей проникновения проказы в Англию.

"С XI века по XIV век мы наблюдаем во всей Европе беспрецедентное увеличение случаев появления лепрозориев - больниц для прокаженных, - говорит ученый. - Почему проказа, которая была известна на протяжении столетий, внезапно так сильно начинает влиять на западное общество именно в это время?"

"Этот покойник дает нам возможность понять одну из причин, почему болезнь была так распространена в средние века во многих странах Европы", - считает Саймон Роффи.

Древняя инфекция

Проказа вызывается действием бактерии Mycobacterium leprae и известна уже на протяжении тысяч лет: случаи заболевания были зафиксированы еще в древнем Китае, Египте и Индии.

Лепра развивается медленно и вызывает язвы на коже и деформацию суставов. В некоторых районах мира эта болезнь встречается и сегодня.

Радиоуглеродный анализ показал, что найденный близ Винчестера скелет принадлежит мужчине, который был похоронен в конце XI или в начале XII века.

Ученые считают, что этот человек был религиозным паломником. В его могиле была обнаружена створка раковины гребешка, которую традиционно носили при себе люди, посетившие могилу Св. Якова в городе Сантьяго-де-Компостелла в Испании.

"Нам удалось извлечь ДНК патогена из скелетных останков этого человека, доказав присутствие в них бактерий Mycobacterium leprae. Это означает, что на момент смерти мужчина страдал проказой", - говорит профессор Майк Тейлор из Университета Суррея.

Паломник страдал от той формы проказы, что распространена сейчас в Средней и Западной Азии. Остается неясным, где именно он мог заразиться болезнью в ходе своих странствий.

"Традиционно считалось, что проказа проникла в Европу после начала крестовых походов в Средние века. Однако мы знаем из разных источников, что больницы для прокаженных стали появляться задолго до крестовых походов", - рассказывает доктор Роффи.

"Находка в Винчестере позволяет предположить, что паломники были еще одним источником распространения этой инфекции, потому что до этого у нас был лишь один образец останков средневекового паломника с ранними признаками проказы на кладбище больницы для прокаженных, - поясняет он. - А это заставляет думать, что самым первым источником распространения проказы в Западной Европе были именно паломники".

Исследования показывают, что геном бактерий, вызывающих проказы, не сильно изменился со Средних веков.

Это может объяснить тот факт, что распространение этой болезни в наши дни стало менее частым, так как население выработало устойчивость в отношении инфекции.