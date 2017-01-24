Конюхов установит крест на дне Марианской впадины

Известный путешественник, священник Федор Конюхов намерен вместе с полярником Артуром Чилингаровым впервые в истории достигнуть самой глубокой точки мирового океана на дне Марианской впадины, установить там российский флаг и каменный православный крест, сообщил сам Конюхов журналистам, сообщает РИА Новости.

В понедельник в экспедиционном штабе Конюхова на Садовнической улице художник-камнерез Владимир Михайлов передал путешественнику крест, изготовленный им из реликтового известняка. В этот же день ровно 57 лет назад — 23 января 1960 года — было совершено первое в истории погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане, на расстояние примерно 10,9 километра, которое совершил экипаж исследовательского батискафа «Триест». Подобное же погружение повторил в 2012 году аппарат Deep Sea Challenger, на борту которого находился канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон.

«За всю историю еще никто не опустился на самое дно Марианской впадины. Было два погружения, в 1960 году, за год до (полета Юрия) Гагарина, они только сели на 10 тысяч 800 метров, и Джеймс Кэмерон точно туда же сел, — на 10 800. А там еще идет такая трещина, узкая-узкая, — 11 тысяч 25 метров. В эту трещину еще никто не садился», — сказал отец Федор.

По его словам, он вместе с известным полярником, первым вице-президентом Русского географического общества (РГО) Артуром Чилингаровым намерен достигнуть самой глубокой точки мирового океана. «Артур Николаевич (Чилингаров) и я погрузимся в Марианскую впадину. Он будет ставить там флаг Российской Федерации, а я, как православный священник, поставлю крест», — сказал священнослужитель.

Он добавил, что дата экспедиции пока не определена – в настоящее время новый батискаф, рассчитанный на двух человек, пока еще не построен. Работы ведет австралийская компания Ron Allum Deepsea Services под руководством Рона Аллума — создателя Deep Sea Challenger. Возможно, рекордное погружение состоится в 2018 году. Российские исследователи намерены не только опуститься на дно самого глубокого океанического желоба Земли, но и провести там несколько суток для всестороннего его изучения.

В свою очередь Владимир Михайлов рассказал РИА Новости, что крест был изготовлен в его мастерской в Новгородской области, работа над ним велась около трех месяцев. Размеры креста — полметра на метр. По словам Михайлова, подходящий известняк палеозойской эры был найден на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе — возраст камня составляет порядка 360 миллионов лет.

«Он является природным реликтовым камнем, который «создался» на основании древнего морского дна, то есть это осадочные породы, в которые входит практически вся биологическая память земли… Поэтому это все органично войдет туда, где должно быть», — сказал он, говоря о предстоящей установке креста на дне Марианской впадины.

Ранее, в мае прошлого года, художник вручил путешественнику священнический крест, с которым протоиерей Федор Конюхов облетел всю Землю на воздушном шаре.