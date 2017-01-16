Более 215 миллионов христиан подвергаются преследованиям – рапорт "Open Doors" (укр.)

Понад 215 мільйонів християн зазнають важких переслідувань – такими є дані рапорту, який опублікувала благодійна організація «Open Doors» (Відкриті Двері) на своєму веб-порталі, що містить «World Watch List 2017» – список п’ятдесяти країн світу, де найбільше переслідують християн.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Беручи до уваги період від 1 листопада 2015 року до 31 жовтня 2016 року, цей рапорт подає дані про те, наскільки вільно християни могли виявляти свою віру у п’яти різних сферах щоденного життя: в сім’ї, в приватній сфері, у своїй спільноті, в церкві, яку відвідують, і в публічному житті своєї країни. Під шостим пунктом вказано рівень насильства, якого зазнавали християни.

Загальна кількість населення 50-ти країн списку становить близько 4,83 мільярди людей, з яких коло 650 мільйонів – християни. Серед них 30% (тобто 215 млн) страждають від різних переслідувань. Звідси випливає, що кожен третій християнин у цих країнах зазнає жорстоких переслідувань. У рапорті вживається вираз «понад» 215 мільйонів, оскільки деякі країни, такі як Уґанда, Непал, Азербайджан, Киргизстан, Ніґер, Куба, в яких християни також зазнають переслідувань, не увійшли до WWList 2017.

Антихристиянські настрої швидко поширюються у регіонах Південно-Східної Азії і Південної Азії. В Індії до цього спричинилася впливова «Народна партія» (Бхаратія Джаната парті), згідно з якою, найпоширеніша релігія повинна бути фундаментальним елементом приналежності до країни. Цей релігійний націоналізм розпочався ще в 90-х роках і в минулому році набрав ще більших масштабів. Слідуючи закликові "Індія для індусів", у країні відбувається прихований процес навернення в індуїзм, який підтримує прем'єр-міністр Індії та лідер «Бхаратія Джаната парті» Нарендра Дамодардас Моді. Щотижня в цій країні близько 15 християн зазнають нападів.

Через націоналістично настроєних буддистів, Шрі-Ланка також увійшла до списку країн, де найбільш переслідують християн.

Домінуючим джерелом антихристиянського переслідування у світі залишається ісламський екстремізм. Близький Схід, Північна Африка і країни Субсахарської Африки – це регіони, де християни зазнають найбільшого переслідування, що має ісламське походження. Екстремістські рухи, такі як «Аль-Шабааб» і «Боко Харам», спричиняють в цих країнах політичну нестабільність і чинять насилля. За даними ООН, через «Боко Харам» в Нігерії виникла одна з найстрашніших гуманітарних криз: 8 мільйонів людей страждають від голоду. Антихристиянський соціальний тиск і насилля зросли також у Пакистані, який займає тепер 4-е місце у WWList 2017.

Вже 15-й рік поспіль Північна Корея займає перше місце в світі серед країн, де християнам живеться найважче. Церква там повністю заборонена: хто має Біблію, або молиться до Бога, ставить під загрозу як своє власне життя, так і життя своєї сім'ї. Сомалі, яке має племінний характер суспільства, займає друге місце: Церква тут також незаконна і кожен, хто навертається з ісламу в християнство, ризикує власним життям.

Минулого року організація «Open Doors» зареєструвала менше нападів на християн у Сирії та Іраку, оскільки більшість з них залишили ці країни, втікаючи від так званої Ісламської Держави. Для тих, хто залишився, надалі існує велика небезпека. Ємен піднявся на 9-е місце: єменські християни потрапили в центр громадянської війни між сунітськими угрупуваннями, яких фінансує Саудівська Аравія, і шиїтськими повстанцями Хуті, яких підтримує Іран.

За період рапорту WWList2017, тобто від листопада 2015 року до 31 жовтня 2016 року, було зареєстровано 1,207 вбитих християн з причин, пов'язаних з вірою, і 1329 нападів на церкви. Порівняно з минулим роком, ця кількість зменшилася, що має кілька конкретних причин. По-перше, стає дедалі важче отримати повні дані в ситуаціях цивільних заворушень. Це стосується М'янми, Іраку і Сирії, де йдуть громадянські війни; а також Нубійських гір в Судані і держав в середній смузі і на півночі Нігерії (в тому числі Чаду і Камеруну). По-друге, військова відповідь нігерійського уряду (і союзників) проти «Боко Харам» в Нігерії обмежила руйнівні дії проти християнських сіл, що частіше траплялися в 2015 році. По-третє, зупинено навалу терористичного угрупування, яке називає себе Ісламською Державою. Протягом 2015 року більшість християн були під загрозою, коли халіфат захоплював нові території.

Однак, досі вражає кількість переслідуваних християн у цих регіонах. Хоча і зменшилася кількість смертельних випадків, зростає гноблення, насильство, дискримінація та марґіналізація християн.