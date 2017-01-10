Стэнфордский университет записал как звучала Литургия в храме Святой Софии 700 лет назад (видео)

В Стэнфордском университете, записали видео на котором звучит Литургия, которая звучала 700 лет назад в древнем храме Святой Софии в Константинополе, об этом сообщают "Русские Афины".

Стэнфордский университет в сотрудничестве с хором Капела Романа (Καπέλα Ρομάνα), использовали все имеющиеся данные, чтобы представить, как звучала Литургия для тех, кто находился внутри Софийского собора, когда в последний раз там внутри проводилась Литургия.