В Египте христианские общины возмущены планами США контролировать восстановление церквей

Министерство иностранных дел Египта подвергло критике планы Соединенных Штатов контролировать восстановление египетских церквей, разрушенных и поврежденных исламскими фундаменталистами, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на AsiaNews.

В конгресс США поступил законопроект, согласно которому госсекретарь получит право контролировать действия египетских властей по реставрации и воссозданию христианских зданий, поврежденных с 2013 года до последнего времени. В целом за этот период от рук исламских экстремистов в стране пострадало, по меньшей мере, 84 таких здания — церкви, школы и общинные центры, принадлежащие различным христианским конфессиям.

Вслед за МИДом с критикой законопроекта выступили и христианские Церкви и общины Египта.

По словам представителей Коптской Церкви, правительство Египта делает все, что в его силах, для восстановления церквей, используя свои собственные фонды и отечественную рабочую силу. «Президент Ас-Сиси дал обещание и сдержал его, — говорится в заявлении Коптской патриархии. Уже начались восстановительные работы в церкви Аль-Бутросия (пострадавшей в ходе теракта 11 декабря); в этих работах участвуют инженеры вооруженных сил Египта. Уже к Рождеству, (которое копты отмечают 7 января) храм вновь откроется для молитв».

К критике американского законопроекта присоединился пастор Андреа Заки, глава Евангелической Церкви Египта, объединяющей 220 000 верующих. «Речь идет о явном вмешательстве в наши внутренние дела, — заявил он. — Египетское правительство всегда проявляло солидарность по отношению к христианам, и большинство церквей были восстановлены».

Недовольство планами США выразили и египетские католики. «Где были американцы 14 и 15 августа 2013 года, когда «братья-мусульмане» поджигали наши церкви? — заявил католический священник Рафик Грейш. — Нынешняя реакция несвоевременна».

Отрицательное отношение к американскому контролю за восстановлением египетских церквей высказал и ряд известных мирян. Так, коптский интеллектуал Камаль Захер отметил: «Прежде всего, мы призываем правительство США прекратить финансирование террористических группировок и не оказывать их членам гостеприимство в США. Необходимо прекратить материальную поддержку тех, кто стоит за этими разрушениями и поджогами, и лишь потом думать об оценке нанесенного ими ущерба».

Законопроект был внесен в конгресс по инициативе сенатора-республиканца Дэвида Тротта и будет рассмотрен в январе. По информации Тротта, к настоящему моменту в 24 населенных пунктах Египте насчитывается 29 христианских зданий, восстановление которых даже не начиналось.