Понедельник объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море.

Об этом, как передает телеканал «Дождь», заявил журналистам президент Владимир Путин.

Самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе ”Хмеймім” и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

По благословению Патриарха Кирилла 26 декабря, в день общенационального траура, во всех храмах Русской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе, - сообщается на официальном сайте РПЦ.