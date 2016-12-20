Британская певица исполнила Щедрик в прямом эфире телеканала BBC
19:11, 20 декабря 2016Мир
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В сети был опубликован видео-фрагмент с прямого эфира британского телеканала BBC, в котором популярная певица Кэти Мелуа исполнила композицию вместе с грузинским хором The Gori Women Choir.
Примечательно, что украинский "Щедрик" известен во всем мире под названием Carol of the Bells, однако в исполнении Мелуа он прозвучал в оригинальном варианте на украинском языке.
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