Ученые вычислили максимальную продолжительность жизни людей
16:41, 16 декабря 2016Мир
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Среднюю максимальную продолжительность жизни человека вычислили ученые из США, сообщает islam.ru.
Согласно исследованиям, эта величина составляет 115 лет. При этом абсолютный максимум человеческой жизни – 125 лет.
Такие выводы ученые сделали, проанализировав динамику средней продолжительности жизни в ХХ и начале XXI веков. В 1990-е годы средняя максимальная продолжительность жизни на земле перестала расти.
Эксперты убеждены, что дальнейший прогресс на пути лечения и профилактики различных заболеваний может увеличить только среднюю продолжительность жизни, но на максимальном показателе не скажется.
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