Ученые вычислили максимальную продолжительность жизни людей

Среднюю максимальную продолжительность жизни человека вычислили ученые из США, сообщает islam.ru.

Согласно исследованиям, эта величина составляет 115 лет. При этом абсолютный максимум человеческой жизни – 125 лет.

Такие выводы ученые сделали, проанализировав динамику средней продолжительности жизни в ХХ и начале XXI веков. В 1990-е годы средняя максимальная продолжительность жизни на земле перестала расти.

Эксперты убеждены, что дальнейший прогресс на пути лечения и профилактики различных заболеваний может увеличить только среднюю продолжительность жизни, но на максимальном показателе не скажется.