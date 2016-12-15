Предстоятель Элладской Церкви призвал греческих верующих "объединиться перед лицом испытаний"

Архиепископ Афинский Иероним возглавил торжества в день памяти святителя Спиридона Тримифунтского на острове Корфу и призвал греческих верующих объединиться перед лицом испытаний. Об этом сообщает Аgionoros.

Предстоятель Элладской Церкви призвал греков к единству перед лицом испытаний и предупредил их, что ситуация в стране будет только ухудшаться: «Не будем расслабляться, нам предстоят еще большие трудности. Иностранцы сначала решат свои проблемы и в последнюю очередь подумают о нас», – подчеркнул Владыка.

Архиепископ вспомнил события греческого национально-освободительного восстания 1821 года, когда европейские державы отказались помочь грекам, и собирать средства на продолжение борьбы пришлось исключительно собственными силами, мобилизовав все внутренние резервы.

«Будем молиться, чтобы Церковь была единой и сильной, – продолжил предстоятель Элладской Церкви. – Сегодня немало тех, кто гонит Церковь. Но не будем забывать, что среди тех, кто бросал камни в первомученика Стефана, был и Савл, будущий апостол Павел. Кто знает, сколько сегодняшних Савлов в будущем станут Павлами? Сколько гонителей осознает свои заблуждения?».