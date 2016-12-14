Мощи Святой Елены в мае 2017 года впервые прибудут в Грецию

В мае 2017 года из Венеции в Афины доставят мощи Святой Елены, матери Константина Великого. Об этом историческом событии сообщил епископ Фанарский Агафангел, сообщает grekomania.ru.

Мощи будут доставлены в Грецию из итальянского города, где они хранятся с 1211 года, 14 мая 2017 года. В Венецию они попали из Константинополя наряду со многими другими сокровищами Византийской столицы. Священная реликвия вместе с фрагментом Животворящего Честного Древа будет выставлена на поклонение в церкви Святой Варвары (Агия Варвара) в одноименном районе Афин.

Святая Елена является одной из самых важных фигур христианства. Её почитают как православная, так и римско-католическая церковь. Именно святая Елена обнаружила Крест Господень на Святой Земле.

«Это событие подчеркнёт духовную идентичность Европы, потому что Европы без христианской веры и традиции не может быть», - подчеркнул епископ Агафангел, по инициативе которого священная реликвия будет привезена в Афины.

Добавим, что в Греции день памяти святых Константина и Елены отмечается 21 мая.