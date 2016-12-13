В Словакии находится уникальная часовня, которая с приходом весны полностью исчезает

Чуть более, чем за 200 км от Ужгорода, в соседней Словакии находится уникальная часовня, которая с приходом весны полностью исчезает.

Об этом сообщает mukachevo.net.

Причина в том, что здесь все, начиная от стен, заканчивая скульптурами и отделкой, сделано из льда.

Речь идет о Татранской ледяной святыи, которая расположена в Высоких Татрах вблизи Старого Смоковца. Ежегодно в начале зимы часовня открывает двери для посетителей, а после потепления в марте полностью исчезает.