В Словакии находится уникальная часовня, которая с приходом весны полностью исчезает
18:29, 13 декабря 2016Мир
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Чуть более, чем за 200 км от Ужгорода, в соседней Словакии находится уникальная часовня, которая с приходом весны полностью исчезает.
Об этом сообщает mukachevo.net.
Причина в том, что здесь все, начиная от стен, заканчивая скульптурами и отделкой, сделано из льда.
Речь идет о Татранской ледяной святыи, которая расположена в Высоких Татрах вблизи Старого Смоковца. Ежегодно в начале зимы часовня открывает двери для посетителей, а после потепления в марте полностью исчезает.
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