Вселенский Патриарх пообещал прекратить евхаристическое общение с иерархами, критикующим Критский собор

Обнародовано письмо патриарха Константинопольского Варфоломея Архиепископу Афинскому Иерониму от 18 ноября 2016 года.

Как сообщают "Русские Афины", обеспокоенность предстоятеля Константинопольской Церкви вызвала деятельность ряда греческих клириков и мирян. По словам патриарха Варфоломея, своими выступлениями в СМИ и сети интернет, а также поездками в некоторые Поместные Церкви они подталкивают православный народ к «мятежу и оспариванию итогов прошедшего с успехом Святого и Великого Собора».

Предстоятель Константинопольской Церкви признает многочисленность противников Критского собора, но вместе с тем называет их деятельность «пагубной», «вызывающей смущение» и «нечестивой». Особое недовольство патриарха Варфоломея вызывает визит группы греческих священнослужителей во главе с почетным профессором Салоникского Университета протопресвитером Феодором Зисисом в Грузию, Болгарию и Молдавию.

Патриарх Варфоломей констатирует, что оппозицию Критскому собору составляет ряд иерархов Элладской Церкви, в частности митрополиты Пирейский Серафим и Калавритский Амвросий.

Предстоятель Константинопольской Церкви призывает Афинского архиепископа принять надлежащие меры по увещеванию «действующих антицерковно и антиканонично» клириков, поставив их перед лицом угрозы «наложения предусмотренных Священными канонами санкций».

В заключительной части своего послания патриарх Варфоломей просит предстоятеля Элладской Церкви обратить внимание критикующих Критский собор греческих иерархов, что если они «не придут в себя, Вселенский Патриархат вынужден будет прекратить с ними церковное и евхаристическое общение».