Русская духовная миссия в Иерусалиме рассказала, что на самом деле было во время ремонта на Гробе Господнем

Русская духовная миссия (РДМ) в Иерусалиме назвала "ложными информационными вбросами" сообщения о том, что реставрация и исследование Гроба Господня сопровождаются сверхъестественными явлениями, сообщает "РИА Новости".

При проведении ремонтных работ в Кувуклии, часовне над пещерой, где, как верят христиане, был похоронен и воскрес Иисус, ученые временно сняли мраморные плиты, которые закрывают сверху высеченное в скальной породе древнее погребальное ложе.

"В последнее время в средствах массовой информации наблюдается особая активность вокруг вопроса о реставрации Кувуклии Гроба Господня, проводимой в Иерусалиме. В общем информационном потоке можно видеть и весьма смелые публикации о якобы бывших над Иерусалимом знамениях – трубящих ангелах и сверхъестественных явлениях на небе, что является откровенно ложными информационными вбросами", — сообщила пресс-служба РДМ.

В публикации на сайте миссии, которая является представительством Русской православной церкви в Святой земле, подчеркивается, что таких явлений не происходило. РДМ также возражает против использования термина "вскрытие Гроба" применительно к ведущейся реставрации.

"Термин "вскрытие Гроба" рождает невольные ассоциации со вторжением в некую сакральную неприкосновенную область и даже с осквернением. И если в иных случаях это может быть справедливо по отношению к гробницам, хранящим человеческие останки, то ни в какой мере не может экстраполироваться на погребальное ложе Христа. Здесь просто нет гробницы в обычном понимании, как места, которое заключает в себе человеческий прах. Гробница Христа пуста – Христос воскрес, "несть зде, се место, идеже положиша Его" (Мк. 16, 6). Таким образом, мы говорим не о "вскрытии Гроба Господня", а о временном снятии с погребального ложа Христа мраморных плит, защищавших его от вандализма", — говорится в сообщении пресс-служба миссии.

Ранее сообщалось, что Кувуклия — часовня над Гробом Господнем — будет отреставрирована впервые с момента возведения в 1810 году. Именно в ней, над гробом Христа, загорается Благодатный огонь. Сам храм Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме был построен в IV веке и с тех пор неоднократно перестраивался.

Согласно Евангелию, после того, как Христос умер на кресте на горе Голгофе, его тело положили в одну из высеченных в горе пещер, предназначавшихся для погребения. В ней на третий день, согласно Писанию, произошло воскресение Христа.