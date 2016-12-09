Ученые выяснили, что пост "перезаряжает" мозг

Пост улучшает работу мозга.

К такому выводу пришли сотрудники Института исследования старения имени Бака, сообщает Medical Daily.

Ученые установили связь между голоданием и мозговыми функциями. Лабораторный эксперимент с плодовыми мушками доказал, что голодание положительно сказывается на работе мозга.

В результате исследования ученые выявили, что если лишать еды насекомых, то в мозгу снижается синоптическая активность между мышечными клетками и нейронами вследствие дефицита питательных веществ.

Другими словами, мозг переходит в состояние своего рода "перезарядки".