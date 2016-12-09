Ученые выяснили, что пост "перезаряжает" мозг
17:55, 09 декабря 2016Мир
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Пост улучшает работу мозга.
К такому выводу пришли сотрудники Института исследования старения имени Бака, сообщает Medical Daily.
Ученые установили связь между голоданием и мозговыми функциями. Лабораторный эксперимент с плодовыми мушками доказал, что голодание положительно сказывается на работе мозга.
В результате исследования ученые выявили, что если лишать еды насекомых, то в мозгу снижается синоптическая активность между мышечными клетками и нейронами вследствие дефицита питательных веществ.
Другими словами, мозг переходит в состояние своего рода "перезарядки".
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