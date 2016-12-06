В Британии выпустили открытки, изображающие Рождество на фоне войны

В Великобритании выпустили рождественские почтовые открытки, которые изображают Святую Землю в огне войны.

Открытки издало британское отделение всемирной гуманитарной организации Doctors of the World, сообщает "Православие и мир" со ссылкой на Religionnews.

«На каждое Рождество нам дарят романтические и милые картинки Святой Земли в прошлом с пасторальными сценками, и эти мирные образы приходят в наши дома, мы видим их повсюду в храмах и на улицах по всей стране. Но эти мирные сцены не соответствуют страшной реальности, гуманитарному кризису и войне, которая бушует в этом регионе сегодня», — говорит Лех Дэйнес, исполнительный директор организации.

На одной из открыток Мария и Иосиф склоняются над младенцем Иисусом, пока ракета рассекает звездная ночь. На другой открытке волхвы показывают на небо, по которому летит военный самолет.

«Рождество — это время, когда каждый человек вспоминает уходящий год и оценивает состояние мира. Карточки организации Doctors of the World напоминают о том, что в этом году война на Ближнем Востоке привела к смерти и вынужденному уходу миллионов людей из домов на родной земле, и они остро нуждаются в нашей помощи», — говорится в презентации проекта «Действительность в рождественских карточках» .

Картинки нарисованы художником рекламного агентства McCann London — он наложил традиционные библейские персонажи на реальные фотографии, снятые репортерами на полях сражений.

«Во время рождественских праздников, мы призываем вас вспомнить о нынешней действительности на Ближнем Востоке. Деньги, полученные от продажи этой карточки, пойдут на помощь людям, бежавшим от ужасов войны из своих домов», — говорится на оборотной стороне каждой открытки. Каждая карточка стоит 10 фунтов (около 12,57 долларов).