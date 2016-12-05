Ученые признали, что Кувуклия в Иерусалиме является той самой усыпальницей, которую в IV веке нашла царица Елена

Гробница Иисуса Христа в храме Воскресения Христова в Иерусалиме является той самой усыпальницей, которую в IV веке нашла Елена – мать императора Константина. К таким выводам ученые пришли после анализа содержимого святыни, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Independent.

Ранее журнал National Geographic сообщил, что археологи впервые за 500 лет сняли с места погребения Христа мраморную плиту, которая была установлена на гроб в 1555 году. Под ней оказались камни, а под ними — еще одна плита с крестом, который, по всей видимости, вырезали крестоносцы.

Ученые выяснили также, что сама святыня является нетронутой. Они хотят выяснить, почему Елена, которая вела раскопки на Голгофе, решила, что именно здесь был захоронен Иисус Христос.

Археолог Фредрик Хиберт напомнил, что на протяжении веков храм несколько раз разрушался как стихийными бедствиями (пожарами и землетрясениями), так и в результате нашествий.

"Мы не знали, действительно ли его выстраивали каждый раз на одном и том же месте. Но это, кажется, является видимым доказательством того, что место, которому сегодня поклоняются паломники, на самом деле является той самой могилой, которую нашли в IV веке и которой поклонялись крестоносцы" — цитирует слова ученого Independent.

Георадар и термографические сканеры помогли изучить содержимое гробницы, на обработку этих данных уйдет несколько месяцев. Археологи надеются, что это поможет создать виртуальную реконструкцию святыни.

Ранее сообщалось, что Кувуклия (так называется часовня над Гробом Господнем) будет отреставрирована впервые с 1810 года. Именно в ней загорается Благодатный огонь. Сам храм был построен в IV веке и с тех пор не раз перестраивался.

Согласно Евангелию, после смерти Иисуса Христа на Голгофе его тело положили в одну из пещер, высеченных в горе. По преданию, именно здесь на третий день и произошло воскресение Сына Божьего.