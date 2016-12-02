Физики признали настоящими свинцовые 2000-летние книги об Иисусе Христе

Экспертиза определила возраст свинцовых книг религиозного содержания на древнееврейском языке. Оказалось, что книги, которые долгое время считались подделкой, действительно были написаны 2000 лет назад. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Книги из свинцовых пластин, сшитых проволокой по перфорации, были обнаружены в 2008 году бедуином по имени Хассан Седа (Hassan Saeda). По одной версии книги достались ему по наследству, согласно другой Седа выловил их из реки во время наводнения в малонаселенном районе Иордании, куда в 70 году нашей эры бежали после подавления антиримского восстания первые христиане.

Физики Роджер Уэбб (Roger Webb) и Крис Хейнес (Chris Jeynes) из британского университета Суррея провели химический анализ металла, из которого был изготовлен артефакт. Состав сплава на основе свинца оказался идентичен составу древнеримской свинцовой пластины, обнаруженной в Англии, возраст которой составлял около 2000 лет. Изотопный анализ исключил вероятность того, что пластины изготовили в XX-XXI веках. Следы коррозии так же указывают на то, что возраст пластин примерно равен двум тысячам лет, объясняют ученые.

В качестве иллюстрации на одной из страниц размещен портрет Иисуса.