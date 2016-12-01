Епископы Кубы опубликовали заявление в связи с кончиной Фиделя Кастро

Епископы Кубы опубликовали заявление, за подписью генерального секретаря епископской конференции, в котором выражают соболезнования властям страны в связи с кончиной Фиделя Кастро, передает Радио Ватикана.

«В свете нашей веры, - пишут иерархи, - мы вверяем Фиделя Кастро Иисусу Христу, милосердному лику Бога Отца, Господа жизни и истории, и в то же время просим у Господа Иисуса, дабы ничто не потревожило совместное жительство между нами, кубинцами».

Прелаты вверяют весь народ Кубы материнскому заступничеству Девы Марии Милосердия дель-Кобре, небесной покровительницы страны, с надеждой, что она «защитит и вдохновит на единство действий, чтобы осуществилась мечта, которой Хосе Марти посвятил свою жизнь: Родина для всех и для блага всех».