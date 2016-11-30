Госсекретарь США в Ватикане обсудит ситуацию в Украине

Глава Государственного департамента США Джон Керри в пятницу начнет визит в столицу Италии и Ватикана, где проведет ряд двусторонних встреч, примет участие в международной конференции и обсудит актуальные международные вопросы, в том числе, ситуацию в Украине.

Об этом сообщил во вторник во время брифинга в Вашингтоне спикер Государственного департамента США Джон Кирби, передает Укринформ.

"Госсекретарь США Джон Керри 2-3 декабря будет находиться в Риме (Италия) и Ватикане, с целью проведения двусторонних встреч и участия в Римском средиземноморском диалоге", - отметил Кирби.

Во время встречи со своим итальянским коллегой Керри обсудит "вопросы сотрудничества по ряду региональных и глобальных проблем, в том числе, по Ливии, Сирии и Ираке".

Непосредственно украинский вопрос глава Госдепартамента США обсудит во время встречи с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролиным. Речь пойдет, в том числе о "гуманитарном кризисе в Сирии, насилии в Украине и текущем диалоге в Венесуэле", отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в Ватикане будет обращаться внимание на уязвимое положение вынужденных мигрантов, изменения климата, прекращение преследование религиозных и этнических меньшинств в районах конфликтов и содействие мирному разрешению конфликтов во всем мире.