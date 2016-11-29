Президент Турции заявил, что запрет азана в Израиле может привести к опасным последствиям

Дискуссии в Израиле по поводу необходимости ограничения громкости азана – явление весьма опасное. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Islam-today.

«В данный момент нам необходимо предпринимать действия, которые могли бы уменьшить напряженность в регионе, а не усилить ее. Дискуссии же по поводу Азана, которые ведутся в Израиле, я нахожу очень опасными. Они ущемляют и оскорбляют не только палестинцев, но и всех мусульман. Пользы от этого точно не будет», - отметил президент, выступая на симпозиуме по Иерусалиму в Стамбуле.

Он также сообщил, что Анкара уже донесла до израильских властей свою позицию по этому поводу. Напомним, парламент Израиля рассматривает законопроект, выдвинутый премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Документ запрещает мечетям в Восточном Иерусалиме транслировать азан при помощи громкоговорителей.