Музей Библии в США пытается воссоздать с помощью новых технологий библейские времена

Музей Библии — один из самых больших и высокотехнологичных в мире — откроется в конце 2017 года в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на World Religion News.

«Новый музей Вашингтона воссоздаст библейскую историю так, как это никогда не было сделано раньше. Артефакты и экспонаты Святой Земли, технологически продвинутые функции, сад с растениями, упомянутыми в Библии, продукты той эпохи – музей полноценно расскажет о библейских временах», — говорится в статье.

При этом музей не будет проповедовать какое-либо вероучение. Посетители смогут прийти в музей, чтобы учиться или просто развлечься. Открытие экспозиции запланировано на вторую половину 2017 года.

По словам создателей музея, посетителям понадобится неделя, чтобы обойти все разделы выставки. При этом для тех, кто хочет сэкономить время, предусмотрены устройства, в которых будут заложены сокращенные маршруты по музею и комментарии на десяти языках.

Всего площадь музея составит 430 тысяч квадратных футов, на которых разместятся 12 интерактивных площадок, 384 монитора, 93 проектора и 83 интерактивных элемента.