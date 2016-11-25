В Москве здание "Союзмультфильма" станет собственностью РПЦ

Вопрос с передачей Церкви здания бывшего храма Святителя Николая Мирликийского в центре Москвы, откуда выезжает студия "Союзмультфильм", фактически решен, сообщает newsru.com.

"Этот храм реконструирован. "Союзмультфильм" выезжает, после чего здание будет передано Русской Православной Церкви. Мы уже добились исключения его из плана приватизации предприятия. Следующим шагом будет безвозмездная передача храма в собственность", - сообщила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, после переезда студии в течение месяца будет рассматриваться соответствующее заявление столичной патриархии. "Согласно имеющейся практике, в случае принятия положительного решения само оформление передачи здания займет месяца два с учетом регистрации права собственности РПЦ на этот объект", - пояснила игумения.

Ранее клирик храма священник Иоанн Мороз рассказал журналистам о полученном письме Росимущества, в котором говорится, что ведомство видит целесообразным после переезда "Союзмультфильма" передать здание храма Церкви.

В свою очередь, и. о. директора студии Глеб Давыдов пояснил в Совете Федерации, что вся административная часть "Союзмультфильма" в конце декабря въедет в новое здание на улице Академика Королева, а после домодернизации этого здания туда сможет переехать и творческая часть.

Храм Святителя Николая Мирликийского в Новой Слободе в 1936-1937 годах был перестроен под Центральный антирелигиозный музей, а в 1944 году здание передали "Союзмультфильму". Первое упоминание о деревянном храме на этом месте относится к XVI веку. Именно эта церковь изображена на картине Сурикова "Боярыня Морозова".