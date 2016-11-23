В Норвегии найден пропавший тысячу лет назад алтарь короля

Археологи из Норвежского института культурного наследия обнаружили каменный фундамент деревянной церкви, в которой, вероятно, в раку были помещены мощи короля Олафа Харальдссона.

По мнению ученых, близ города Тронхейма найдена та самая церковь Святого Клемента, которую безуспешно искали не один век. Известно, что король викингов Олаф Харальдссон был убит в 1030 году. Его похоронили в Нидаросе (современный Тронхейм). Судя по записям историка Снорри, после погребения в округе начали происходить чудеса. Местные жители также рассказывали о многочисленных знамениях, связанных с королем.

Гроб решили вскрыть, что и было сделано в 1031 году. К удивлению современников, тело Олафа прекрасно сохранилось. Тогда же его канонизировали, и он по сей день является одним из самых почитаемых святых в Скандинавии. По легенде, тело короля поместили в церковь Святого Клемента, которую он же, кстати, и построил незадолго до гибели.

Останки положили на алтарь, и они хранились так несколько лет. Затем мощи святого Олафа поместили в раку и перевезли в более крупный собор. Церковь Святого Клемента была разрушена. Много лет никто не мог найти место погребения Олафа. И вот норвежские археологи сообщили о сенсационном открытии. Они считают, что обнаружен не только фундамент церкви, но и тот самый алтарь, на котором стоял гроб с останками короля. Также найден небольшой колодец, с которым якобы тоже были связаны чудеса.

blagovest-info.ru