В США продали скрижаль с десятью заповедями - с аукциона за $850 тысяч

Древнейшая каменная плита с десятью заповедями Ветхого завета была продана на аукционе в Беверли-Хиллз за 850 тысяч долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Продажа состоялась на аукционе древних библейских археологических артефактов. Плита весом порядка 50 килограммов выполнена из мрамора, надписи высечены на языке древних самаритян. Плита датирована приблизительно 300-700 годами н.э. и считается древнейшей из сохранившихся до наших дней скрижалью с заповедями.

При этом третья заповедь ("Не поминай имя господа всуе") была заменена на другую, распространенную в местной секте, призывающую верующих "воздвигнуть храм" на священной горе самаритян Гризим, сообщает организатор аукциона.

"Продажа этой плиты не означает, что она будет недоступна широкой публике. Новый владелец обязан выставить скрижаль в музее", — сообщил руководитель аукционного дома Heritage Auctions Дэвид Майклс, отметив, что транспортировка скрижали в США состоялась с одобрения израильских властей в 2005 году.

По данным аукционного дома, скрижаль обнаружили в 1913 году во время железнодорожных работ неподалеку от современного города Явне южнее Тель-Авива. Один из рабочих, не зная важности находки, продал ее одному из местных жителей, который разместил ее у себя дома. Однако в 1943 году скрижаль приобрел археолог, владевший ей до 2000 года.

ria.ru