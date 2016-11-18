В Крыму археологи обнаружили самый большой из известных византийских православных соборов

Группа археологов откопала в окрестностях Судака самый большой из известных на сегодняшний день византийских православных соборов, аналогов которому нет ни только в этих местах, но и на всем полуострове. Ученые называют открытие сенсационным.

Еще в марте нынешнего года на фрагмент кладки в лесу наткнулись местные жители, которые и пригласили ученых. Историки сразу определили, что это, скорее всего, часть культового здания, и уже в мае приступили к раскопкам.

Древний православный храм — сам по себе потрясающее открытие, но еще более удивительно, что об этом соборе не было упоминаний ни в одном письменном источнике. О нем молчали летописи, не было никаких заметок и в записях средневековых путешественников. Во второй половине XIX века составлялось подробное описание всех христианских храмов Судака. В него вошли и действующие святыни, и уже разрушенные, от которых остались одни лишь руины. Но и в это описание найденный храм не попал, передает «Российская газета».

«Составлял это описание архиепископ Херсонский и Таврический Гавриил, — рассказал Вадим Майко. — Среди храмов Судака есть только краткое упоминание, что в семи верстах от Токлука (нынешнее село Богатовка) есть развалины христианского храма и рядом — источник. Но в нашем случае семь верст никак не выходит — максимум полторы версты».

Тот ли это храм или ученые обнаружили другое культовое здание, сегодня нельзя сказать точно. Единственным намеком на то, что это место связано с каким-то собором, было его греческое название — Килиса-Кая («церковная гора»). Сегодня внутри храм раскопан полностью, ясна его конструкция. Снаружи археологи продолжат работу в следующем сезоне. Это огромное для своего времени сооружение площадью около 200 м2. Ученые предполагают, что находка — лишь часть большого культового комплекса, скорее всего монастыря.

Можно с уверенностью утверждать, что храм был покинут в год турецкого завоевания Крыма в 1475 году. Об этом свидетельствуют найденные на раскопках монеты, осколки керамики, части турецких стрел и следы пожара. Но вот называть точную дату строительства храма историки пока считают преждевременным. Возможно, это покажут дальнейшие раскопки.

«Дело в том, что все культовые сооружения, в отличие от жилых и хозяйственных построек, постоянно чистились, — говорит Вадим Майко. — По этой причине находок со времени строительства и начала использования храма обычно бывает очень мало. Поэтому возраст ни одного раскопанного в Судаке храма не известен. Здесь такая же ситуация».

Пока самые ранние находки, обнаруженные не в самом храме, а снаружи, датированы первой половиной XIII века. Можно утверждать, что к этому времени он уже существовал. Ясно также, что это самый большой христианский храм своего времени на территории Крыма.

«Все армянские церкви, допустим Сурб-Хач возле Старого Крыма, меньше по размерам. Но этот, как и расположенный там же более поздний, датированный второй половиной XIV века Сурб-Стефанос, тоже немного меньше и тоже более поздний, второй половины XIII века. А вот для первой половины XIII века он самый большой, такого в Крыму нигде больше нет. В этом его очень большая ценность, и он очень хорошо сохранился», — сообщает Майко.

Однако, чтобы храм сохранился для потомков, еще предстоит провести его консервацию, которая оценивается приблизительно в 10 млн рублей. После этого он может стать еще одной достопримечательностью Судака и экскурсионным объектом.

pravoslavie.ru