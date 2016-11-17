Реставраторы рассказывают о необычных явлениях, которые происходят во время реставрации Гроба Господня

Первое, что их удивило, это «сладкий аромат», который они почувствовали, приблизившись к гробнице. Как передает агентство Catholic Culture, запах напоминает цветочный аромат, о котором часто в древних источниках сообщалось при описании явлений святых, в том числе Пресвятой Богородицы.

Рабочие также сообщают о том, что некоторые электронные устройства, которые были оставлены возле могилы, по необъяснимым пока причинам начала давать сбой. Часть из них оказалась полностью нерабочей. Возможная причина — мощное электромагнитное излучение.

В Кувуклии, напомним, сейчас проводятся реставрационные работы. В частности, реставраторы очищают от облицовки часть скалы, на которой было положено тело Иисуса Христа. А 26 октября археологи сняли плиту с Гроба Господня (впервые за 450 лет). Под ней они увидели другую мраморную плиту с крестом. Историки предполагают, что она была сделана во время Крестовых походов.

Само же погребальное ложе оказалось абсолютно нетронутым, несмотря на то, что стены пещеры, в которой оно находилось, были разрушены вместе с первоначальным зданием храма Гроба Господня в XI веке. «Это абсолютно поразительно. У меня дрожат колени, потому что я не ожидал этого…Мы не можем со стопроцентной уверенностью говорить, но, на первый взгляд, есть явные доказательства того, что гробница не пострадала за все это время. Ведь этим вопросом ученые и историки задавались в течение многих десятилетий», – сказал археолог Фредрик Хиберт.

*** Гроб Господень — высеченная в природной скале гробница периода Второго Храма, в которой находится каменное погребальное ложе (200 на 80 см, высота от пола 60 см). Нынешнее помещение, как и прежнюю пещеру, разрушенную в 1009 году, называют Святым Гробом. Это помещение, устроенное в Кувуклии, символизирует пещеру, в которой было погребено Тело Христа. До наших дней сохранились лишь само ложе, часть стен пещеры и часть входа. К середине XVI века ложе было сильно повреждено паломниками, старавшимися отколоть частицу реликвии. Чтобы предотвратить эти попытки,оно было закрыто плитой белого мрамора в 1555 году.

"Православие и мир"