Дональд Трамп назначил главой Администрации Белого дома православного прихожанина храма Святой Софии в Вашингтоне

Дональд Трамп, избранный 45-м Президентом Соединенных Штатов Америки, назначил главой Администрации Белого дома Райнса Прибуса, действующего Председателя Национального комитета Республиканской партии.

44-летний Прибус, православный американец немецко-греческого происхождения, является активным прихожанином храма Святой Софии в Вашингтоне.

Так, в своем поздравлении с Пасхой 2016 года Прибус написал: «Христос воскресе! Я хотел бы пожелать православным христианам всего мира счастливой и благословенной Пасхи. Подобно тому, как наша Церковь делала это в течение поколений, мы празднуем Воскресение Христово и любовь Бога, даровавшего нам Спасителя. Как первые христиане прославляли Бога у Его пустой гробницы, так и ныне мы прославляем нашего Благого и Милосердного Бога за Его победу над смертью. Жертвенная любовь Христова – пример всем нам, и вместе с Псалмопевцем мы возглашаем: “Ты показал мне путь жизни” (Пс. 15:11). Пасха есть время празднования новой жизни, и я молюсь о том, чтобы эта надежда поддерживала нас весь этот год».

pravoslavie.ru