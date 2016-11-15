Более 200 религиозных лидеров мира против добычи горючих ископаемых

На встрече в Марокко, приуроченной к 22-й Всемирной конференции ООН по изменению климата, они приняли заявление, в котором призвали перенаправить средства на развитие возобновляемых источников энергии.

Религиозные деятели выразили убеждение, что использование ископаемого топлива «является неоправданным с нравственной точки зрения».

Авторы документа также призвали незамедлительно снизить выбросы в атмосферу, так как это «является неоправданным с нравственной точки зрения».

Подписи под документом поставили 240 лидеров, представляющих разные религии. Среди них — Далай-лама, англиканский архиепископ Десмонд Туту, генсек Всемирного совета церквей Олаф Фюксе Твейт, ректор Папской академии наук архиепископ Марсело Санчес Сорондо.

info-islam.ru