Лукашенко пришел на открытие Соборной мечети Минска и поцеловал Коран

На торжественной церемонии открытия Соборной мечети Минска, которая прошла при участии президентов Беларуси и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Александра Лукашенко, лидеры двух стран сделали целый ряд любопытных заявлений и жестов.

Так, к примеру, Эрдоган принял участие в первом намазе минской мечети, проповедь в которой, к слову, прочел глава Управления по делам религии Турции Мехмет Гёрмез. Президент Беларуси Александр Лукашенко и вовсе решил сделать то, что, как правило, делают только мусульмане – приложил Коран ко лбу и поцеловал его после того, как то же самое сделал Реджеп Тайип Эрдоган.

Мечеть в Минске может одновременно вместить до 2500 верующих. Всего в республике в данный момент проживают порядка 100 тысяч мусульман.

Islam-today