На Рождество площадь Святого Петра украсят елка из Италии и ясли с Мальты

Рождественская ель, которая украсит в этом году площадь Св. Петра, будет доставлена в Рим из региона Трентино-Альто-Адидже (северная Италия). Перед ней будут установлены ясли, сделанные мальтийскими мастерами.

Папа Франциск торжественно откроет 9 декабря традиционные рождественские атрибуты на площади Св. Петра – ёлку и ясли, сообщили в губернаторстве Ватикана.

Год назад регион Трентино-Альто-Адидже выставлял на главной площади Ватикана свои ясли, в этом году ему выпала честь послать в Рим свою ель. Хвойная красавица высотой 25 метров выросла в коммуне Скурелле, в горной местности Лагораи. Дерево будет срублено 13 ноября и доставлено в Рим в ночь с 23 на 24число того же месяца

Как и в прошлом году, елочные игрушки будут копиями глиняных изделий, изготовленных итальянскими детьми, страдающими раком. Ёлка будет освещена 18 000 светодиодными лампочками.

Традиция устанавливать на площади перед Ватиканской базиликой ель из одной из европейских стран, была установлена в 1982 году Папой Иоанном Павлом II.

Рождественские ясли, которые будет установлены в этом году на площади, станут даром архиепархии и правительства Мальты. Они будут представлять собой композицию в 17 метров шириной, 12 метров глубиной и 8 метров высотой, включающую фигуры 17 людей, не считая животных. Фоном композиции станет характерно мальтийский сельский пейзаж.

Утром 9 декабря итальянская и мальтийская делегации будут приняты Папой Франциском, а после полудня ель и ясли будут торжественно открыты. Они будут оставаться на площади до 8 января 2017 года, кода Католическая Церковь будет отмечать праздник Богоявления.

blagovest-info.ru